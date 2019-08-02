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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.T, M.A. ve M.K.İ. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde, 65 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep operasyon uyuşturucu zanlı

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