Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde önceden belirlediği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 460 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle H.Y ve A.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

