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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilogram esrar, 60 kök Hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirdi.

Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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esrar Gaziantep norkotik operasyon polis uyuşturucu

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