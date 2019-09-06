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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda ev sahibi M.A. ve evde bulunan M.C.Ö. ile M.B. gözaltına alındı.

Evde Yapılan aramada ise 15 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.C.Ö'nün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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