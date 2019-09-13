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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Şahinbey ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Operasyonlarda 1 kilo 200 gram esrar, 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu İle Mücadele ekipleri, 75.Yıl Mahallesi'nde U.B ve E.B'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların evine yapılan operasyonda, 516 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, 5 dolu fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 330 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B ve E.B, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Gaziantep uyuşturucu

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