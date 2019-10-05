Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 75 gram sentetik uyuşturucu ile 17 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde B.K'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 75 gram sentetik uyuşturucu, 8 tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 3 pompalı tüfek ile bu silahlara ait 34 fişek ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

