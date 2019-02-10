Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aydıntepe mahallelerinde uyuşturucu ticarete yapıldığı belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 3 kilo metamfetamin, 100 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 660 lira ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum