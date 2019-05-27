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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Mücahitler Mahallesi'nde uyuşturucu taşıdığı tesbit edilen otomobil durdurularak hasas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada aracın sağ arka stop lambası kısmına 4 paket halinde zulalanmış 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Karayılan Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan operasyonda ise 1 litre sıvı metamfetamin, 1100 uyuşturucu hap ve 24 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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