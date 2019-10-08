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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa- Gaziantep yolunda kontrol noktası oluşturan polis, plakası belirlenen TIR ve yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramda 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, sürücüler O.C. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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