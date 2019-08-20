HABER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 517 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 517 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Kıbrıs ve Düztepe Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,5 gram metamfetamin, 517 gram esrar ile 3 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., U.C.K., M.Y., M.B. ve M.Ş. gözaltına alınırken, U.C.K. ve M.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)
Eskişehir’de şüpheli yangınEskişehir’de şüpheli yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.