Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 517 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Kıbrıs ve Düztepe Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,5 gram metamfetamin, 517 gram esrar ile 3 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., U.C.K., M.Y., M.B. ve M.Ş. gözaltına alınırken, U.C.K. ve M.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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