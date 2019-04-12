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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in 4 ilçesinde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon uyuşturucu

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