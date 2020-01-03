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  4. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu 24 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu 24 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 62 ekip ve 720 personel ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.Gaziantep’in Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde 62 ekip, 720 personelin katılımı, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile narkotik operasyonu gerçekleştirildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu 24 gözaltı

Gaziantep’te 62 ekip ve 720 personel ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep’in Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde 62 ekip, 720 personelin katılımı, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 130 araç, 380 şahıs üzerinde ve 35 adreste yapılan aramada 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 400 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 60 adet captagon, 40 adet extacy hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 24 şahıs gözaltına alındı.

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