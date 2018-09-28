Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ekipleri, yürütülen istihbari çalışma neticesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu gişelerindeki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Detektör köpekler "Ferman ve Badem"in de katıldığı operasyon kapsamında yapılan aramada, 4 bin 208 uyuşturucu nitelikte hap ve 113 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

