HABER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 mahallede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,5 kilogram eroin, 11,5 kilogram esrar ve 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 mahallede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,5 kilogram eroin, 11,5 kilogram esrar ve 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Vatan, Göztepe ve Göllüce Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde yaptığı aramada, 2,5 kilogram eroin, 11,5 kilogram esrar ve 21 bin 500 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 TL ile 400 dolar ele geçirdi.
Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Kazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandıKazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandı
Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklamaAğrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.