Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 mahallede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,5 kilogram eroin, 11,5 kilogram esrar ve 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Vatan, Göztepe ve Göllüce Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde yaptığı aramada, 2,5 kilogram eroin, 11,5 kilogram esrar ve 21 bin 500 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 TL ile 400 dolar ele geçirdi.

Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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