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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında, 8 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Söz konusu kişilerin İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekiplerin, dedektör köpekler "Ferman" ve "Badem"in de katılımıyla yaptıkları aramada, 781 gram uyuşturucu madde, 10 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 13 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bin 884 lira ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı, kent dışında oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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6 gözaltı Gaziantep uyuşturucu operasyonu

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