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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP ve İslahiye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP ve İslahiye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik kent merkezi ile İslahiye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; 1 kilo 600 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira para, 1 tabanca, 29 şişe kaçak içki ele geçirildi. Uyuşturucu, içki ve sigaraya el koyan polisin gözaltına aldığı 6 şüpheli, emniyette sorgulanmaya başlandı.

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