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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

  GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramalarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ile 1 tabanca ve1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişek ele geçirdi. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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