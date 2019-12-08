Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan ve Aydınbaba mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 8 gram eroin, 7,2 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, bir tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

