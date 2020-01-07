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  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Takibe alınan adresten çıkan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yapan F.H. ile diğer üç kişi gözaltına alındı. Evde ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 kurusıkı tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep gözaltı operasyon uyuşturucu

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