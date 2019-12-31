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  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 kilogram esrar, bir hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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esrar Gaziantep operasyon uyuşturucu zanlı

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