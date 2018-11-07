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Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satarken polisin kovalamacısı sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, uyuşturucu satarken polisin kovalamacısı sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve takibe aldığı R.Ö. isimli şüpheliyi Çıksorut Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polisleri fark edince kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve satışa hazır esrar ve metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada da suç unsurları bulundu. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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