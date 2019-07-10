HABER

Gaziantep'te uyuşturucu satıp çalıntı eşya alan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu satıp çalıntı eşya alan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satıp karşılığında çalıntı eşya aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotim ekipleri, Hoşgör Mahallesi'nde T.Y'nin sattığı uyuşturucu madde karşılığında çalıntı malzeme aldığını tespit etti.

Zanlı adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 53 uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, hassas terazi, 108 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, 8,3 gram esrar, 7 tüfek kartuşu, 7 cep telefonu, televizyon, monitör, klavye, uydu alıcısı, 20 litre mazot, 2 matkap, 4 güvenlik kamerası ve motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attıHayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
PKK’lıların katlettiği çobanların aileleri: "Bu Kürtlük davası değil, Kürt Kürt’ü öldürür mü"PKK’lıların katlettiği çobanların aileleri: "Bu Kürtlük davası değil, Kürt Kürt’ü öldürür mü"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalıntı eşya Gaziantep hırsızlık polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.