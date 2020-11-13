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Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 10:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 5’i tutuklandı. Emniyet tarafından kentte son 1 haftada yapılan operasyonlarda ise toplam 308 şahıs gözaltına alınırken tutuklananların sayısı ise 28 oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen ‘Narko-Terör-Asayiş’ uygulamalarında, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından son bir haftada 308 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28’i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

92 aranan şahıs yakalandı
Asayiş uygulamalarında ise son 24 saatte aranması olan 92 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalandı. 21 faili meçhul olay aydınlatılırken ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 256 adet fişek, çalıntı 2 araç, 3 motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

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