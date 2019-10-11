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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 32 adres ve 5 araçta yapılan aramada 12 kilo esrar, 10,5 kilo eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 32 adres ve 5 araçta yapılan aramada 12 kilo esrar, 10,5 kilo eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 07- 10 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerine operasyon düzenleyen ekiplerin 32 adres ve 5 araçta yaptığı aramada, 12 kilo esrar, 10,5 kilo eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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