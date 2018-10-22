Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını saptadığı Fırat Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; televizyon sehpasına gizlenen eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edilen bin 40 lira bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki Ö.K. ve D.T.'yi gözaltına aldı. Güneş Mahallesi'ndeki adrese de baskın yapan ekipler; metamfetamin ve esrar ile ruhsatsız tüfek, tabanca, 10 çalıntı telefon ve 345 lira ele geçirdi. Bu operasyonda da H.Y., M.S. ve E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.T.'nin 5 suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ile E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilirken, H.Y., M.S. ve D.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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