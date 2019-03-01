Gaziantep'te, uyuşturucu ve ruhsatsız silaha 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Güneykent Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, kısa süreli kovalamacadan sonra durdurulabildi. Araçta bulunan A.T. ve K.T. gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada 89 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1150 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan polisin gözaltına aldığı 2 şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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