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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 320 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ekim ayında düzenlediği operasyonlarda 320 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 320 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ekim ayında düzenlediği operasyonlarda 320 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem yapıldı.
Kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenleyen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ekim ayında yaptığı operasyon ve uygulamalarda 320 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 35 kilo 940 gram esrar, 589 gram metamfetamin, 545 gram eroin, 94 gram bonzai, 191 hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 64 dolu fişek ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 10 bin 713 lira para bulundu.
Gözaltına alınan 320 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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