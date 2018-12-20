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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlen 2 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.  Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlen 2 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste ve bir otomobilde yapılan aramada satışa hazır yaklaşık 210 gram metamfetamin, 1,6 gram esrar ele geçirildi.
Eyüpsultan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.S ve M.Ş.H'nin üzerinde yapılan aramada ise 14.4 gram eroin, 0.7 gram bonzai, 0.3 gram metamfetamin ile 0.9 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, M.K.H., İ.K., M.S. ve M.Ş.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.H. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

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