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Gaziantep'te uyuşturucuya 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 12 kilo 650 gram esrar, 422 gram eroin, 240 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 17 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 12 kilo 650 gram esrar, 422 gram eroin, 240 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba ve Vatan Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 12 kilo 650 gram esrar, 422 gram eroin, 240 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 20 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 17 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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