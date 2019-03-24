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Gaziantep'te uyuşturucuya 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tek tek belirledi. Savcılık kararıyla ekipler şafak vakti Vatan, Münifpaşa, Düztepe, Üçoklar, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 100 gram esrar, 15 gram sentetik kannabinoid, 20 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu, tabanca ve paraya el koyan polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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