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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda devriye görevi sırasında şüphelendikleri M.B.R. ve M.A.V.'yi durdurdu. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 29 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 950 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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