Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ile 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tabancaya ve uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.F. ve F.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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