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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, işyerine düzenlenen baskında, çok sayıda uyuşturucu hap, metamfetamin, ruhsatsız Kalaşnikof tüfek ve tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, işyerine düzenlenen baskında, çok sayıda uyuşturucu hap, metamfetamin, ruhsatsız Kalaşnikof tüfek ve tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Baskın düzenlenen işyerinde, gizli bölmelere saklanmış Kalaşnikof marka tüfek, tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Polis, işyeri sahibi H.A. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kimliksiz şüphelinin parmak izi incelemesinde, 'uyuşturucu ticareti' ve 'çocuk kaçırma' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Y.G. olduğu ortaya çıktı. Üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para çıkan Y.G. ve işyeri sahibi H.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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