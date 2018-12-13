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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Gaziantep-Nizip karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Ekiplerin eğitimli narkotik köpeği 'Bady' yardımıyla araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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