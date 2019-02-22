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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A.A., E.D. ve F.K., 25 gram esrar ve metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelileriden 1'i serbest kalırken, E.D. ve F.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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