HABER

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Emeksiz ve Sakarya mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; uyuşturucu, tüfek ve para ele geçiren polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; K.Y., A.Y. ve S.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Otobüste yolcunun çantasından 18 sikke ve heykel çıktıOtobüste yolcunun çantasından 18 sikke ve heykel çıktı
Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.