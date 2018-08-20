Gaziantep'te uyuşturucuya 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin iki adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 75 kilo esrar, 44 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli narkotik köpeğin de kullanıldığı operasyonda, 75 kilo esrar, 44 kök Hint keneviri, hassas terazi ile 270 bin TL, bin 700 Euro ve 100 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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