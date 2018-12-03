HABER

Gaziantep'te uyuşturucuya 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Vatan Mahallesi'ndeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu!Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu!
18 yaşındaki genç, cami tuvaletinde ölü bulundu18 yaşındaki genç, cami tuvaletinde ölü bulundu
Antalya'da yerleşik Alman, evinde ölü bulunduAntalya'da yerleşik Alman, evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! İşte tüm detaylar

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Kız çocuğunun ağabeyleri o halde görünce çılgına döndü!

Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.