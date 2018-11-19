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Gaziantep'te uyuşturucuya 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 16 kişiye yönelik çalışma başlattı. Uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelilerin Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 ayrı adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda; 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira para ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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