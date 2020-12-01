Gaziantep’te Vaka Sayısı Düşmüyor

Corona virüsü salgınının Türkiye’yi etkisi altına almasından bu yana bulaş hızının bir türlü kontrol altına alınamadığı kentlerden biri olan Gaziantep’te, her gün yüzlerce kişiye güvenlik güçleri ceza yazıyor. Bu cezalara rağmen, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da zaman zaman toplantılarında işaret ettiği iller arasında yer alan Gaziantep’te günlük ortalama 1500 pozitif yeni vaka tespit ediliyor. VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Gaziantepliler’in bir bölümü kurallara uyulmadığını söylerken, bir bölümü de virüsün kontrol altına alınmasında daha katı tedbirlerin uygulanmasının fayda sağlayacağı görüşünde. “İnsanlar virüs yokmuş gibi davranıyor’’ Virüsün kontrolu için 15 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini vurgulayan Ramazan Şahin, “Bence 15 gün boyunca hiç birimizin evden çıkmaması gerekiyor. Çünkü sokaklarda, caddelerde gezen insanlar virüs yokmuş gibi davranıyor. Bu kadar insan sanki gerçekten ölmüyor. Çocuklar çok maske takmıyor, gençler sadece polis görünce takıyor. Ölmeyi pek umursamıyoruz, sanki ‘ölsek de kurtulsak’ diye mi düşünüyoruz anlamıyorum. Postane kuyruğu, hastane kuyruğu almış başını gidiyor’’ dedi.

Pandemi nedeniyle birçok insanın ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Müzisyen Mikail Taşkıran ise, “Tedbirler nedeniyle restoranlar falan kapanıyor, oradaki bazı çalışanların sigortası bile yok. Lokantalar kapalı olursa bu insanlar nasıl geçinecekler. Ben bir müzisyenim, 6-7 aydır çalışmıyorum. Cebime 1 lira para girmemiş. Peki, ben nasıl geçineceğim. Hastaneler salgın nedeniyle dolmuş durumda. Bu durum artık bizi tedirgin ediyor. Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Sadece salgın değil, ekonomik anlamda da kötüye gidiyoruz. Aylardır iş güç yok, açlıktan ölüyoruz’’ diye konuştu. “Virüsü çok zor atlattım’’ Kısıtlamaların yeterli olmadığını ifade eden Hicran Önal, “Çarşılardaki kafe ve restoranların kapanması yerinde bir karar bence. Ama tedbirlerin biraz daha arttırılması gerekiyor. Çünkü dışarıda inanılmaz bir kalabalık var. Ben de koronavirüse yakalanmıştım, bir hafta önce atlattım. Ama hala tedirgin oluyoruz. Ben virüs sürecini çok zor bir şekilde atlattım. Virüse yakalanmadan önceki son bir hafta maske takmamıştım. Ondan dolayı virüsü kaptım, bir daha da kesinlikle çıkaramam maskemi’’ ifadelerini kullandı.