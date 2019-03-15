HABER

Gaziantep'te yanıcı maddeyle tutuşturulan soba parladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kıyafetleri tutuşan yaralıların hortumla söndürülmeye çalışılması güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Özel, sobayı tutuşturmak için yanıcı madde döktü.

Sobanın parlaması sonucu panikleyen Özel, yanıcı maddeyi kendisi ile yanında bulunan Mahmut Türkmen'in üzerine sıçrattı.

Kıyafetleri tutuşan Özel ve Türkmen'e iş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak alevleri söndürdü.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Özel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Öte yandan, kıyafetleri tutuşan yaralıların üzerine su tutulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Üsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldıÜsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldı
Bilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldıBilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alev aldılar hastaneye kaldırılma iş yeri sahibi Nizip soba söndürme yandı yanıcı madde

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.