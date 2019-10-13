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Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken çok sayıda yasa dışı bahis ekipmanı da ele geçirildi.Gaziantep’te 95 personel ve 40 ekip ile 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.

Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep’te yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken çok sayıda yasa dışı bahis ekipmanı da ele geçirildi.
Gaziantep’te 95 personel ve 40 ekip ile 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında 20 iş yeri kontrol edilerek yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
İş yerlerindeki 12 bilgisayar hard diski, 4 adet cep telefonu ile telefonlara ait 4 adet sim kartı, 3 adet yasa dışı bahis kuponu, 4 adet bin 72 SKM kapsamındaki oyun makinesi, 4 gram esrar maddesi ve 4 bin 403 TL para el geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 12 şüpheli hakkında ise yasal işlemlere başladığı belirtildi.

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