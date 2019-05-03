GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yasa dışı silah üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi E.B. gözaltına alındı.

İş yerindeki aramalarda yapımı tamamlanmış 4 tabanca, iki yapımı devam eden tabanca, tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile 30 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

