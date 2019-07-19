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Gaziantep'te "Yazlık Sinema Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında açık hava sinemasında ilk gösterim yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince "Yazlık Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.

Masal Park'ta kurulan açık hava sinemasının ilk gününde, Özhan Eren'in yönettiği 1. Dünya Savaşı döneminde askerlerin mücadelesini konu alan "Son Mektup" filmi gösterildi.

Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte yer bulamayanlar filmi çimlerde oturarak izledi

Yarın "Ertuğrul 1890" filmiyle devam edecek etkinlikte, 21 Temmuz Pazar günü de animasyon film "Evliya Çelebi" sinemaseverler ile buluşacak.

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