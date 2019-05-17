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Gaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yılbaşından bu güne kadar yapılan çalışmalarda 258 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Gaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yılbaşından bu güne kadar yapılan çalışmalarda 258 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden 68'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekiplerinin 1 Aralık 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arsında yaptığı çalışmalarda 258 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ekipler, 242 hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken şüphelilerden 68'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te yılbaşından bu yana 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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