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Gaziantep'te, yıldırım isabet eden petrol boru hattında sızıntı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 21:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yıldırım isabet eden petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

Gaziantep'te, yıldırım isabet eden petrol boru hattında sızıntı (1)

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yıldırım isabet eden petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Ekipler boru hattında onarım çalışması başlattı.
Akşam saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi’ndeki BOTAŞ’a ait petrol boru hattına iddiaya göre yıldırım isabet etti. Hasar gören hattan dışarı püsküren ham petrol araziye ve mahalledeki bazı evlere sızdı. Sızıntı ile beraber oluşan koku mahallelileri tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye BOTAŞ, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 180 haneli mahalledeki 34 ev, petrol sızıntısı tespit edilerek tahliye edildi. Mahallede önlem alan ekiplerin petrol boru hattındaki onarım çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te, yıldırım isabet eden petrol boru hattında sızıntı (1)

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