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Gaziantep'te, yıldırım isabet eden petrol boru hattında sızıntı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde BOTAŞ’a ait petrol boru hattına yıldırım isabet etti.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde BOTAŞ’a ait petrol boru hattına yıldırım isabet etti. Hasar gören boru hattından sızan ham petrol nedeniyle 34 ev boşaltıldı, ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışması devam ediyor.

Nurdağı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattına akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Hasar gören hattan dışarı püsküren ham petrol araziye ve mahalledeki bazı evlere sızdı. Sızıntı ile beraber mahallede oluşan koku vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye BOTAŞ, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 180 haneli mahalledeki 34 ev, petrol sızıntısı tespit edilerek tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır yaptığı açıklamada, "Boru hattına yıldırım çarpması sonucu sızıntı meydana geldi. Şu anda AFAD ve belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Ham petrol mahalledeki bazı evlere sızdı ve 34 haneyi boşalttık. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. BOTAŞ teknik ekibi geldi onların da çalışması başladı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesinde, 12 Aralık 2018 tarihinde 19.00 sularında Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında delinme meydana gelmiştir. Herhangi bir patlama veya yangın riski olmayan olayda delinmeye bağlı olarak bir miktar ham petrol akıntısı oluşmuş, BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla Jandarma tarafından tedbirler alınmıştır."

CAMİLERDEN ANONS

Mahalledeki camilerden de anons yapılarak sokağa akan ham petrol konusunda vatandaşlar uyarıldı. Mahallede önlem alan ekiplerin petrol boru hattındaki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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