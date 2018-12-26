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Gaziantep'te yoğun sis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü.

Gaziantep'te yoğun sis

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek yollarda ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edilerek, yolcular yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
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Gaziantep'te yoğun sisGaziantep'te yoğun sisGaziantep'te yoğun sisGaziantep'te yoğun sis

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