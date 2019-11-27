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Gaziantep’te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.Gaziantep’te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep’te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.
Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor

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