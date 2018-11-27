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Gaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi.

Gaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı, 10 dereceye düştü. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

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Gaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattıGaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattıGaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattıGaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattı

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